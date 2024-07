Schalke: Sánchez wird zum Schnäppchen

Der Transfer von Wunsch-Innenverteidiger Felipe Sánchez könnte für Schalke 04 billiger werden, als bisher berichtet. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ beläuft sich die Ablöse für den 20-Jährigen vom argentinischen Klub Gynmasia y Esgrima auf 800.000 Euro plus Boni. Zuletzt war in argentinischen Medien von einem S04-Angebot in Höhe von 1,5 Millionen Euro die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich befindet sich der Transfer von Sánchez trotz der Ablöseverhandlungen auf der Zielgeraden. Spätestens Ende der Woche wird der Youngster in Gelsenkirchen erwartet, so die Regionalzeitung. Das würde bedeuten, dass der Neuzugang pünktlich am Trainingslager der Saisonvorbereitung ab nächster Woche teilnehmen kann. Der 1,84 Meter große Linksfuß ist sich mit Schalke über einen Fünfjahresvertrag einig.