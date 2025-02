Frankfurt: Endgültige Entscheidung um Ebimbe

Junior Dina Ebimbe wird Eintracht Frankfurt in diesem Winter nicht mehr verlassen. Gegenüber der ‚Bild‘ macht Sportvorstand Markus Krösche deutlich: „Ich habe mit Junior gesprochen. Er will sich hier durchsetzen.“ Ebimbe stand vor wenigen Tagen noch unmittelbar vor dem Leih-Wechsel zur AS Monaco. Die SGE hatte mit dem französischen Klub einen Deal mit anschließender Kaufoption ausgehandelt. Dann fiel Ebimbe jedoch durch den Medizincheck.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Wadenverletzung machte dem 24-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. In Frankfurt steht der vielseitig einsetzbare Rechtsfuß noch bis 2027 unter Vertrag. Unter Trainer Dino Toppmöller kam Ebimbe seit Anfang November nicht mehr zum Einsatz. Dennoch stellte der SGE-Chefcoach vor wenigen Tagen klar: „Junior stehen weiterhin alle Türen offen. Ich habe immer gesagt, dass ich den Jungen mag und er eine Qualität hat, die uns immer helfen kann.“