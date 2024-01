In Mainz nur Ersatz: Barkok vor Wechsel zur Hertha

Um im Aufstiegsrennen vielleicht doch noch ein Wörtchen mitzureden, will Hertha BSC den Kader bis zum Ende der laufenden Winter-Transferperiode verstärken. Für das Mittelfeld haben die Verantwortlichen der Alten Dame einen Mann aus der Bundesliga ins Visier genommen.

Aymen Barkok vom 1. FSV Mainz 05 steht laut ‚Sky‘ kurz vor einem Wechsel in die Hauptstadt. Der 25-jährige Marokkaner soll bis Ende der Saison ausgeliehen werden. Die endgültige Zustimmung der Mainzer fehlt noch, allerdings laufen die Gespräche. Mit Barkok selbst ist sich die Hertha bereits einig, so der Pay-TV-Sender.

In Mainz kam Barkok in der Hinrunde kaum zum Zug. Etwas mehr als 300 Einsatzminuten in der Bundesliga, verteilt auf 13 Einsätze, dazu knapp eine Stunde Spielzeit im DFB-Pokalspiel gegen die Hertha (0:3). Im blau-weißen Trikot soll Barkok wieder mehr Spielpraxis sammeln.