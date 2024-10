Bayer 04: Wirtz wieder fit

Florian Wirtz steht für das morgige Spiel von Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr) zur Verfügung. „Alle Spieler sind fit und konnten heute trainieren“, erklärte Trainer Xabi Alonso auf der heutigen Pressekonferenz und stellte klar, dass das auch das 21-jährige Supertalent miteinbezieht.

Ob Wirtz ein Kandidat für die Startelf oder gar 90 Minuten Spielzeit ist, ließ Alonso offen: „Er ist im Kader. Wir werden sehen.“ Der spanische Coach setzte den Offensivspieler in dieser Saison in bislang jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf ein.