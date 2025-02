Real bei Gittens auf der Lauer

Der FC Bayern, Manchester City und der FC Chelsea haben Jamie Gittens seit geraumer Zeit auf dem Zettel. Auch wenn sich der Flügelstürmer von Borussia Dortmund in den vergangenen Spielen formschwach zeigte, dürfte klar sein, dass dem 20-jährigen Engländer sportlich kaum Grenzen gesetzt sind.

Das sieht man auch bei Real Madrid so. Laut ‚Relevo‘ steht Gittens bei den Königlichen sehr weit oben auf der Wunschliste. Sollte der Angreifer auf den Markt kommen, wollen die Madrilenen sich ernsthaft mit einer Verpflichtung befassen, berichtet das spanische Nachrichtenportal.

Herausragende Werte

Grund für das Interesse ist die herausragende Statistik des Dortmunder Profis. In der Bundesliga wartet Gittens mit 4,3 Dribblings pro Spiel auf, hat dabei eine Erfolgsquote von 50 Prozent. Zudem erreichte er in der Champions League eine Höchstgeschwindigkeit von 34,9 km/h. Tempo, das ideal in die Angriffsstrategie der Königlichen passen würde. Mit Kylian Mbappé (26), Vinicius Junior (24) und Rodrygo (24) ist Real dahingehend bereits hervorragend aufgestellt. Gittens könnte zusätzlich zu dieser Qualität beitragen.

Wie schon in den vergangenen Wochen von anderen Medien berichtet, geht ‚Relevo‘ davon aus, dass ein Verkauf von Gittens wahrscheinlicher wird, sollte sich die Borussia nicht für die Champions League qualifizieren. Ein Szenario, für das man bei Real gewappnet sein möchte und dementsprechend jetzt schon in Lauerstellung geht.