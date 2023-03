Chelsea: Zakaria soll weg – wer könnte folgen?

Denis Zakaria (26) besitzt beim FC Chelsea aller Voraussicht nach keine Zukunft. Wie ‚Sky‘ berichtet, geht die Tendenz der Blues dahin, die Kaufoption für den Mittelfeldspieler nicht zu ziehen. Ebenjene liegt zuzüglich Boni dem Vernehmen nach bei über 30 Millionen Euro. Somit würde der ehemalige Gladbacher am Ende der Saison zu Juventus Turin zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Alte Dame hatte den Schweizer Anfang 2022 für etwas über zehn Millionen Euro unter Vertrag genommen. Dem Bezahlsender zufolge halten die Londoner die Augen nach einem neuen Sechser offen. Die Verpflichtung eines passenden Spielers sei eine der „wichtigsten Prioritäten“ des Klubs. FT wirft einen Blick in die Gerüchteküche und nimmt die möglichen Nachfolgekandidaten unter die Lupe.

Lese-Tipp

Was läuft zwischen Juve & Verratti?

Moisés Caicedo

Viele Experten sehen in dem 21-jährigen Ecuadorianer von Brighton & Hove Albion einen Spieler, der einen ähnlichen Weg wie N’Golo Kanté (31) gehen und die Sechser-Position im Weltfußball über Jahre prägen könnte. Kein Wunder, dass die Blues bereit in der vergangenen Winter-Transferperiode an dem Rechtsfuß Interesse zeigten. Die Seagulls wollten ihr Talent allerdings der ‚Times‘ zufolge nur für eine Ablösesumme von über 110 Millionen Euro ziehen lassen. Caicedo verlängerte seinen Vertrag kürzlich bis 2027. Dessen ungeachtet ist ein Wechsel im Sommer nicht ausgeschlossen. Konkurrenz droht den Londonern vom FC Liverpool, Manchester United und dem FC Arsenal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Franck Kessié

Bereits seit 2017 hat Chelsea den 26-jährigen Ivorer im Blick. Ein Transfer kam bislang allerdings nicht zustande. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge befindet sich der Abräumer vom FC Barcelona nach wie vor auf der Liste der Engländer. Bei den Katalanen ist der letztjährige Sommer-Neuzugang weitestgehend außen vor, kommt in der laufenden Saison in der Liga nur auf vier Startelfeinsätze. Nichtsdestotrotz sollen die Blues Kessié als Nachfolger für Kanté im Blick haben.

Declan Rice

Eine Verpflichtung des 24-jährigen Engländers wäre deutlich kostspieliger. „Er ist ein Top-Spieler und er wird der britische Transfer-Rekord sein, wenn er West Ham verlässt, ohne jede Zweifel“, meint West Ham United-Coach David Moyes. Der Kapitän der Hammers würde dem Mittelfeld der Blues mit seiner resoluten Spielweise ebenfalls gut zu Gesicht stehen. Hinzu kommt, dass der englische Nationalspieler langfristig eine Führungsposition im Kader übernehmen könnte. Bislang teuerster Brite ist Jack Grealish (27), für den Manchester City im Sommer 2021 rund 117 Millionen Euro an Aston Villa zahlte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Amadou Onana

Im Winter ließ der 21-jährige Belgier die Engländer nach FT-Infos abblitzen. Der Klub um Todd Boehly führte mit dem ehemaligen HSV-Profi erste Gespräche, doch weder der Spieler noch der FC Everton hatten Interesse daran, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Bei den Toffees ist Onana im defensiven Mittelfeld gesetzt und stand in der aktuellen Spielzeit in 25 von 26 Premier League-Partien auf dem Rasen, zumeist in der Startelf. Angesichts der rasanten Entwicklung, die der Rechtsfuß nimmt, wäre es nicht verwunderlich, wenn das Interesse im kommenden Sommer neu aufflammt.

Sofyan Amrabat

Auch bei dem 26-jährigen marokkanischen WM-Helden blitzten die Blues im vergangenen Winter ab. Der ‚New York Times‘ zufolge wollte Boehly persönlich einen Transfer des Zweikampfmonsters unter Dach und Fach bringen, trotz der Verpflichtung von Enzo Fernández (22). Das Problem: Amrabat sollte zunächst ausgeliehen werden, der AC Florenz hätte lediglich einen Transfer gegen eine hohe Ablöse in Erwägung gezogen. Wunschziel des Senkrechtstarters ist laut der ‚Mundo Deportivo‘ ohnehin der FC Barcelona.

Unter der Anzeige geht's weiter