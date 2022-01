Bestätigt: Diemers vor Wechsel nach Hannover

Mark Diemers (28) wird in Kürze bei Hannover 96 unterschreiben. Berater Tim Vrouwe kündigt in der ‚Bild‘ an: „Es geht nur noch um die letzten Details. Ich denke, dass wir das schnell klären werden. Dann wird Mark nach Hannover wechseln.“

Der zentrale Mittelfeldspieler soll bis zum Saisonende von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen werden, eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. In der Eredivisie steht Diemers noch bis 2023 unter Vertrag, kam in dieser Saison aber nur zu zwölf Einsatzminuten.

Mit dem Tabellen-15. aus Hannover steht Zweitliga-Abstiegskampf auf dem Plan, beim Jahresauftakt gegen Hansa Rostock (14. Januar) könnte Diemers schon mitwirken. Vrouwe optimistisch: „Ich möchte mich nicht auf einen bestimmten Tag festlegen. Aber ich denke, wir kriegen es noch diese Woche hin.“