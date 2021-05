Köln: Heldt plant zweites Gespräch mit Stöger

Die mögliche Rückkehr von Peter Stöger zum 1. FC Köln nimmt konkretere Formen an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll am kommenden Sonntag ein zweites Gespräch zwischen Sportdirektor Horst Heldt und dem österreichischen Coach stattfinden. Derzeit arbeitet der 55-Jährige in Doppelfunktion als Sportvorstand und Trainer bei Austria Wien.

Nach einer Unterhaltung am gestrigen Sonntag, in der man sich über die Erwartungen, Zielsetzungen und die Kaderplanung austauschte, sollen nun konkretere Gespräche folgen. Beide Parteien seien interessiert, schnell zu einer Einigung zu kommen. Ebenfalls gehandelt werden Thorsten Fink (vereinslos) sowie Steffen Baumgart (SC Paderborn). Stand jetzt ist Stöger jedoch der Favorit auf den Trainerposten.