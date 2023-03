Im Sommer: Maguire soll United verlassen

Harry Maguire zählt mit einer Ablösesumme von 87 Millionen Euro zu den teuersten Verteidigern jemals, bald könnte der Abwehrhüne sich aber wieder nach einem neuen Arbeitgeber umschauen müssen. Denn wie der ‚Football Insider‘ berichtet, will Manchester United Maguire im kommenden Sommer verkaufen. Die Red Devils wollen dringend Einnahmen aus Verkäufen generieren. Cheftrainer Erik ten Hag habe demnach die Aufgabe bekommen, sich zu entscheiden, welche Akteure sportlich entbehrlich wären. Davon sei auch Maguire betroffen.

Maguire konnte in Manchester nie so recht die hohen Erwartungen erfüllen, die nach seinem Wechsel von Leicester City im Sommer 2019 in ihn gesetzt worden sind. Starke Leistungen wurden häufig von schweren Patzern überschattet. Die Liaison könnte also bald ein jähes Ende finden. Als mögliche Interessenten bringt der ‚Football Insider‘ West Ham United ins Spiel. Die Hammers sollen neben Maguire auch das United-Duo Scott McTominay (26) und Anthony Martial (27) auf dem Zettel haben.

