Mega-Quote: HSV & Werder im Transferduell

In 30 Spielen in der abgelaufenen Saison erzielte Tomas Bobcek 20 Tore und legte sechs weitere vor. Den Abstieg seines Klubs Lechia Gdansk aus der polnischen Ekstraklasa konnte der Torjäger dennoch nicht verhindern. Durch seine Leistungen qualifizierte sich der 24-Jährige aber immerhin für höhere Aufgaben.

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Das polnische Portal ‚trojmiasto.pl‘ berichtet, dass Bobcek im Sommer den nächsten Karriereschritt gehen wird. Gut möglich, dass es den slowakischen Nationalspieler in die Bundesliga zieht. Demnach führen die beiden konkretesten Spuren nach Deutschland, genauer gesagt zum Hamburger SV und dem SV Werder Bremen.

Beide Bundesligisten möchten sich für die kommende Saison noch in der Offensive verstärken. Konkurrenz erwartet die Nordklubs aus Frankreich, wo Klubs bereits Gespräche mit Bobcek geführt haben, dessen Vertrag in Polen noch bis 2030 läuft.

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Die Chancen für Werder und den HSV stehen allerdings gut. Bobcek selbst träumt seit geraumer Zeit von einem Wechsel ins deutsche Oberhaus. „Wenn ich es in meine Traum-Bundesliga schaffe, ist der Verein für mich zweitrangig. Ich wiederhole: Die Bundesliga ist mein Ziel, und ich will es erreichen“, gab der Rechtsfuß im Januar dieses Jahres zu Protokoll.