FC Bayern: Cancelo zu teuer?

Per Kaufoption über 70 Millionen Euro kann der FC Bayern im Sommer Leihgabe João Cancelo (28) dauerhaft von Manchester City unter Vertrag nehmen. Für die Münchner aber womöglich ein zu hoher Betrag, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der ‚Bild‘ andeutet.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir spielen da mit offenen Karten. Das Wichtigste ist erst mal, dass João sich in München wohlfühlt und in der Rückrunde performen kann. Wir haben ihm aber auch klar gesagt, dass diese Summe in den nächsten Jahren für uns schwer vorstellbar ist“, erläutert Salihamidzic.

Lese-Tipp

Medien: Nagelsmann will Fati zum FC Bayern holen

„Wenn alle Seiten wollen…“

Der Kaderplaner lässt allerdings durchblicken, dass man die Ablöse auch neu verhandeln könnte: „Ich habe aber auch gelernt: Wenn alle Seiten unbedingt eine gemeinsame Lösung wollen, kann man das am Ende auch managen. Er weiß, dass er seit Jahren einer unserer Wunschspieler ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem scheint der portugiesische Außenverteidiger in Manchester entbehrlich, das Verhältnis zu City-Trainer Pep Guardiola soll belastet sein. Brazzo sagt: „Dass Cancelo ohne Leihgebühr geklappt hat, ist Netzwerk, aber natürlich auch Glück.“

Mit Cancelo habe man sich beim FC Bayern derweil schon „über vier Jahre“ beschäftigt: „Ein Transfer war aber vorher nie möglich. Entweder war die Position bei uns gerade besetzt oder wir hatten kein Geld dafür. Am Ende hat sich unsere Hartnäckigkeit ausgezahlt.“