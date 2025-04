VfL-Aus: So steht es um Hasenhüttl

Beim VfL Wolfsburg hält man nach dem 2:2 gegen Mainz 05, dem sechsten sieglosen Spiel in Serie, an Trainer Ralph Hasenhüttl fest. Eine Trennung nach Saisonende deuten aber auch die Worte von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz gegenüber ‚Sky‘ an: „Wir sind in der Endphase der Saison. Wir haben noch vier Spiele. Dann werden wir uns zusammensetzen und überlegen, was das Beste für den Klub ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hasenhüttl selbst sagte: „Wenn am Ende der Saison sieben oder acht Mannschaften vor uns stehen, die eigentlich nicht vor uns stehen dürften, dann war es nicht ausreichend. Dann darf der Nächste sein Glück versuchen.“ Hasenhüttl steht seit etwas mehr als einem Jahr in Wolfsburg an der Seitenlinie, der VfL rangiert momentan auf Platz zwölf.