Bayern & BVB jagen Barça-Talent

Alle Topklubs schauen naturgemäß ganz genau in die Jugendschmiede des FC Barcelona. La Masia befördert regelmäßig Top-Talente ans Tageslicht, jüngstes Beispiel ist sicherlich Lamine Yamal, der den Durchbruch zu den Profis längst geschafft hat. Andere sitzen noch auf heißen Kohlen, darunter auch Guille Fernández.

Der 16-Jährige wirbelt aktuell noch in der Jugend der Katalanen, Hansi Flick hat ihn aber bereits sechsmal in der Liga und dreimal in der Champions League zumindest in den Kader berufen, ein Einsatz sprang dabei noch nicht heraus.

Doch auch ohne Profidebüt schielen schon eine Reihe an Top-Klubs auf das große Talent. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge stellt sich der FC Porto ein ähnliches Modell wie bei Nico González vor, den die Portugiesen für acht Millionen Euro geholt und im vergangenen Winter für 60 Millionen an Manchester City verkauft hatten. Barça hatte eine Rückkaufoption, die es aber verstreichen ließ.

Unerfüllte Versprechungen als Chance?

Doch nicht nur Porto umgarnt den Youngster. Dem Bericht zufolge wollen auch der FC Bayern und Borussia Dortmund sowie Manchester City Fernández dringend verpflichten. Noch bis 2027 steht er bei Barça unter Vertrag, bei seiner Verlängerung seien ihm Einsatzzeiten in Aussicht gestellt worden, die er bislang noch nicht erhielt.

Das Top-Talent weiß um die große Konkurrenz im Zentrum der Blaugrana. Der Plan sieht vor, die Vorbereitung bei Flick mitzumachen und dann über die Zukunft zu entscheiden. Sollten Bayern oder Dortmund Fernández bessere Perspektiven aufzeigen können, könnte ein Wechsel infrage kommen.