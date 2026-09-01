RB Leipzig hat einen Abnehmer für Conrad Harder (21) gefunden. Racing Straßburg gibt die Verpflichtung des dänischen Angreifers bekannt. Der RB-Profi wechselt bis Saisonende leihweise zum französischen Ausbildungsklub des FC Chelsea.

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𝐷𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒́ 𝑙’ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒…



𝙐𝙣 𝙖𝙪𝙩𝙧𝙚 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩𝙚 𝙨𝙤𝙣 𝙖𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙚 💙



▸ #MercatoRCSA | #120ansDePassion pic.twitter.com/uHFVDBVDyN — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 1, 2026

Harder war erst im vergangenen Jahr für 24 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu den Sachsen gewechselt, konnte sich aber auch im zweiten Anlauf während der Saisonvorbereitung unter dem neuen Coach Martín Demichelis nicht durchsetzen. Bis 2030 steht Harder noch bei RB unter Vertrag.