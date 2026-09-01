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Offiziell Bundesliga

RB Leipzig gibt Harder ab

von Martin Schmitz - Quelle: rcstrasbourgalsace.fr
1 min.
Conrad Harder im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

RB Leipzig hat einen Abnehmer für Conrad Harder (21) gefunden. Racing Straßburg gibt die Verpflichtung des dänischen Angreifers bekannt. Der RB-Profi wechselt bis Saisonende leihweise zum französischen Ausbildungsklub des FC Chelsea.

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Harder war erst im vergangenen Jahr für 24 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu den Sachsen gewechselt, konnte sich aber auch im zweiten Anlauf während der Saisonvorbereitung unter dem neuen Coach Martín Demichelis nicht durchsetzen. Bis 2030 steht Harder noch bei RB unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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