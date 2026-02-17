Eberl-Zukunft: Hoeneß wird deutlich

Verlängert der FC Bayern den 2027 auslaufenden Vertrag mit Max Eberl? Klubpatron Uli Hoeneß sagt gegenüber der ‚Bild‘ angesprochen auf den FCB-Sportvorstand: „Im Aktienrecht ist geregelt, dass wir vor dem 1. Juli – also ein Jahr vor Vertragsende – nicht darüber entscheiden dürfen. Wir werden im Juli oder August, nach Ende der Transferperiode, darüber entscheiden. Kein Aufsichtsrat würde Ihnen etwas Anderes sagen. Gleiches gilt im Übrigen auch für Jan Dreesen (Vorstandsvorsitzender, Anm. d. Red.), dessen Vertrag ebenfalls am 30. Juni 2027 ausläuft.“

Eberl ist seit März 2024 in ebenjener Funktion an der Säbener Straße tätig. Nach anfänglicher Kritik konnte der 52-Jährige mit seiner Kaderzusammenstellung zuletzt gute Argumente für eine Weiterführung der Zusammenarbeit sammeln und kann sich einen neuen Deal laut eigener Aussage gut vorstellen. Hoeneß führt aus: „Wir haben ein sehr gutes, offenes Verhältnis. Die ganze sportliche Führung mit Max, Christoph Freund (Sportdirektor) und Vincent Kompany (Cheftrainer) hat sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt. Das funktioniert.“