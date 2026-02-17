Menü Suche
Gladbach trifft Polanski-Entscheidung

Den letzten Sieg in der Bundesliga konnte Borussia Mönchengladbach vor mehr als einem Monat einfahren. Reagieren die Verantwortlichen mit einem Ultimatum für Eugen Polanski?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Eugen Polanski braucht Ergebnisse @Maxppp

Mitte September bis Mitte November hatte sich Eugen Polanski als Interimstrainer von Borussia Mönchengladbach beweisen dürfen. Der 39-Jährige entfachte neue Euphorie am Niederrhein und verdiente sich eine Festanstellung bis 2028. Mittlerweile kriselt es in Gladbach aber wieder.

Nach drei Punkten aus den vergangenen sechs Bundesliga-Partien sind die Fohlen wieder gefährlich nah an die Abstiegsplätze herangerückt. Zudem knisterte es zuletzt zwischen Polanski und Sportchef Rouven Schröder, ein Schnellschuss wird aber offenbar dennoch nicht erwartet.

Laut der ‚Bild‘ steht der Chefcoach zumindest kurzfristig nicht zur Disposition. Selbst bei einer Niederlage am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg müsse Polanski nicht um seinen Job bangen. Die Entscheidung gegen ein Ultimatum sei das Ergebnis einer tiefgreifenden Analyse der Verantwortlichen. Um im Fall der Fälle den Gang in Liga zwei zu verhindern, werde ein erneuter Trainerwechsel in der laufenden Spielzeit aber auch nicht kategorisch ausgeschlossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
M'gladbach
Eugen Polanski

