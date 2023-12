Zwei neue Interessenten für Hincapié

Piero Hincapié weckt mittlerweile auch Begehrlichkeiten in Italien. Wie ‚DSports‘ berichtet, strecken der AC Mailand und die AS Rom die Fühler nach dem Abwehrspieler von Bayer Leverkusen aus. Hincapié ist noch bis 2027 an die Werkself gebunden. Die Ausstiegsklausel soll bei stolzen 70 Millionen Euro liegen.

Nach FT-Infos verfolgen auch der FC Liverpool, RB Leipzig und West Ham United die Entwicklung des ecuadorianischen Nationalspielers ganz genau. In Leverkusen ist Hincapié in dieser Saison meist nur zweite Wahl. In der Bundesliga stand der 21-Jährige nur zweimal in der Startelf.