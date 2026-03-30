Eintracht: Krösche-Klartext zu Riera

Markus Krösche hat Albert Riera verteidigt, allerdings auch betont, welche Kriterien für den Erfolg des Cheftrainers entscheidend sind. Im Interview mit der ‚FAZ‘ stellt der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt klar: „Albert wird nicht daran gemessen, ob wir am Ende der Saison die internationalen Plätze erreichen. Unternehmen bewerten ihre Fortschritte quartalsweise, bei uns wird auch nicht alle 90 Minuten abgerechnet. Wir bewerten, wie wir Fußball spielen, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt. Es ist klar: Wir wollen die internationalen Plätze erreichen. Aber die Arbeit eines Trainers kann man nur mittel- und langfristig bewerten.“

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Zuletzt wurde über erste Zweifel der Mannschaft an Rieras Arbeit berichtet. Dem Vernehmen nach zieht Krösche in der Länderspielpause bei einem Treffen mit dem polarisierenden Spanier eine Zwischenbilanz. Über Rieras Art sagt der SGE-Boss: „Es geht um Authentizität. Albert sagt, was er denkt. Das polarisiert, aber damit kann er umgehen. Er ist überzeugt von dem, was er tut und wie er Fußball spielen lassen will. Er kommt gut mit den Jungs klar. Und er hat eine Überzeugung, die trägt er nach innen und nach außen.“