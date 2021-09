Auf Musialas Spuren: Startet Borges Sanches in Gladbach durch?

In Zeiten exorbitant hoher Ablösesummen sind die Vereine stetig auf der Suche nach Rohdiamanten. Toptalente, die im eigenen Nachwuchsleistungszentrum zum nächsten Starspieler ausgebildet werden können. Dem FC Bayern gelang dies zuletzt mit Jamal Musiala (18), bei Borussia Dortmund startet Youssoufa Moukoko (16) gerade eine vielversprechende Bundesliga-Karriere. Bei Bayer Leverkusen ist es Florian Wirtz (18).

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Hennes Weisweiler Allee könnte bald ein ähnlich großer Stern am Fußball-Himmel aufsteigen. Mit Yvandro Borges Sanches hat Borussia Mönchengladbach einen frischgebackenen Nationalspieler an Bord. Der 17-Jährige debütierte in der aktuellen Länderspielphase gegen Serbien (1:4) für Luxemburg und erzielte am gestrigen Dienstag gegen Katar (1:1) sogar seinen ersten Treffer für sein Heimatland.

Steht Bundesliga-Debüt ins Haus?

Borges Sanches trainierte in der Saisonvorbereitung der Fohlen bei den Profis mit. Außerdem wurde er von Trainer Adi Hütter in den Testspielen gegen die Bayern, den FC Metz und den SC Paderborn eingesetzt. Für die laufende Saison ist der flexible Offensivakteur noch für die U19 eingeplant. Das könnte sich jedoch schnell ändern.

In der Offensive drückt der Schuh bei der Borussia. Auf dem Transfermarkt waren Max Eberl im Sommer nahezu die Hände gebunden. Zu sehr bremsten die Verluste der Corona-Pandemie den Sportdirektor aus. Hinzu kommen verletzungsbedingte Ausfälle von Breel Embolo (24) und Marcus Thuram (24). Das Debüt von Borges Sanches in der Bundesliga könnte dementsprechend nah sein.

Flügelspieler aus dem Lehrbuch

Der trickreiche Angreifer besticht durch einen explosiven Antritt und hat auch mit Ball am Fuß eine hohe Grundgeschwindigkeit. Dank einer engen Ballführung macht es Borges Sanches seinen Gegnern extrem schwer, ihn vom Spielgerät zu trennen.

Gerne zieht er über die linke Außenbahn nach innen, um mit seinem starken rechten Fuß abzuschließen. Im Eins-gegen-Eins brilliert der Neu-Nationalspieler mit schnellen Bewegungen und Finten.

Damit bringt das Talent sämtliche Attribute mit, um auch auf der großen Fußballbühne zu bestehen. Daher werden sich Beobachter des Juwels höchstwahrscheinlich nicht wundern, wenn der Name Borges Sanches bald in einem Atemzug mit Musiala, Moukoko oder Wirtz genannt wird.