Mbappé schaltet auf Angriff: „Ich weiß, was ich tue“

Am vergangenen Montag kam heraus, dass Kylian Mbappé seinen Vertrag bei Paris St. Germain über 2024 hinaus nicht verlängern will. Auf die entsprechende Option im Vertrag verzichtet der französische Topstürmer. Schon länger ist das Mbappés Absicht, bekannt ist diese allerdings erst seit Anfang der Woche – und versetzt die Fußballwelt in helle Aufruhr.

Nun hat der 24-Jährige erneut Stellung zu seiner Entscheidung bezogen und wiederholte seinen Plan: „Mein Ziel ist es, bei PSG zu bleiben, das ist meine einzige Option“, sagte Mbappé auf der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft. Für seinen Arbeitgeber ist das ein wirtschaftliches Desaster, schließlich wechselt der Superstar im kommenden Jahr ablösefrei. Entsprechend verärgert hat man es in der französischen Hauptstadt aufgenommen, dass er von seiner Option keinen Gebrauch macht.

„Die Leute sollen ruhig reden“

Auf diesen Sachverhalt angesprochen schaltet Mbappé in den Angriffsmodus: „Ich glaube nicht, dass mein Brief jemanden getötet oder beleidigt hat. Die Reaktionen sind mir egal.“ Grantig schob der Weltmeister von 2018 nach: „Warum ich meinen Vertrag auslaufen lasse? Es gibt nichts zu erklären. Die Leute sollen ruhig reden, sie kennen nicht alle Einzelheiten. […] Im Leben gibt es viele Dinge, die wir nicht verstehen. Schade für sie. Ich weiß, was ich tue und sage – das ist die Hauptsache.“

Einen konkreten Grund hat Mbappé während der gesamten Zeit auf dem Rednerpult nicht genannt. Medial ist man sich allerdings darin einig, dass es den Torjäger zu Real Madrid zieht. Das ist der Aspekt, den Mbappé so beharrlich verschweigt.