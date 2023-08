Ekitike soll kommen: Frankfurt erzielt Einigung mit PSG

Dass Eintracht Frankfurt bald aller Voraussicht nach auf Randal Kolo Muani verzichten muss, bahnt sich bereits seit geraumer Zeit an. Auch wenn Sportvorstand Markus Krösche nach ‚Sky‘-Informationen ein zweites Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen abgelehnt hat, laufen die Verhandlungen im Hintergrund weiter.

Nach FT-Informationen haben die Adler parallel dazu eine Einigung mit PSG getroffen – und zwar für den Transfer von Hugo Ekitike. Der 21-jährige Stürmer aus Paris stand schon länger bei der Eintracht auf dem Zettel, nun ist der Durchbruch in den Verhandlungen über einen Transfer gelungen.

Die Zusage des Angreifers steht aber noch aus. Um einen Wechsel zum Bundesliga-Klub vom Main zu realisieren, müsste Ekitike wohl auf Gehalt verzichten. Die hohen Zahlungen, die der Youngster derzeit beim Pariser Edelklub bezieht, will die SGE nicht übernehmen. Der mögliche Erfolg bei einem Ekitike-Deal könnte auch den Wechsel von Kolo Muani nachhaltig beeinflussen und vor allem beschleunigen.