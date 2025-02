BVB-Abwehr: Kovac gibt Personalupdate

Niko Kovac muss beim wichtigen Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Bochum erneut in der Abwehr umstellen. Wie der Coach von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bekanntgab, steht neben dem gesperrten Julian Ryerson auch Ramy Bensebaini nicht zur Verfügung: „Ramy ist nach seiner Muskelverhärtung auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht einsatzbereit.“ Dafür könne er auf Niklas Süle zurückgreifen, der mit einem Kurzeinsatz beim Champions League-Spiel gegen Sporting Lissabon (3:0) unter der Woche nach langer Auszeit sein Comeback gegeben hat.

Für die Startelf wird es bei dem 29-Jährigen aber wohl nicht reichen. Auch Waldemar Anton wird mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen müssen. Den Vorzug in der Innenverteidigung erhalten Nico Schlotterbeck und Kapitän Emre Can. „Wir haben vier tolle Innenverteidiger, alles Nationalspieler, aber wir lassen es jetzt erstmal so wie es gegen Sporting war“, so der BVB-Trainer, der im kleinen Revierderby zudem auf Carney Chukwuemeka verzichten muss. Der Leihspieler fällt mit leichten Knieproblemen aus.