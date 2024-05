Müller spricht über sein Karriereende

Thomas Müller schiebt die Gedanken an ein mögliches Karriereende erst einmal beiseite. Auf einer DFB-Pressekonferenz im Rahmen der EM-Vorbereitung der Nationalmannschaft stellte der 34-Jährige klar: „Ich denke noch nicht ans Abtreten, sondern an die Aufgaben, die vor uns liegen. Alles, was danach passiert, wird man sehen. Aber erst einmal geht es mit der Nationalelf zur Europameisterschaft und zudem habe ich noch ein Jahr Vertrag bei meinem Arbeitgeber. Und den möchte ich ja nicht hängen lassen. Die bauen ja auf mich – in einer gewissen Art und Weise.“

Bei der Heim-EM hat Bundestrainer Julian Nagelsmann dem Routinier eine besondere Rolle im Kader als Bindeglied zugeschrieben. Müller verbinde im Team die Jodler mit den Rappern. Dies präzisierte der Bayern-Star auf Nachfrage: „Ich möchte Mitspieler daran erinnern, dass es beim Fußball nicht nur um Arbeit geht, sondern auch um den Spaß am Spielen. Erst dann geht man den extra Meter. Aber ich habe nicht den Auftrag, die Leute zu unterhalten.“ Der 128-fache Nationalspieler gilt bei der Europameisterschaft als einer der ersten Einwechselkandidaten. Auch beim FC Bayern München ist Müller trotz seines Alters nach wie vor unverzichtbarer Bestandteil des Kaders. In der abgelaufenen Saison lief er in 41 Pflichtspielen auf und verbuchte dabei 19 Scorerpunkte.