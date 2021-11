Godín träumt von Atlético-Rückkehr

Diego Godín könnte zu seinem Ex-Klub Atlético Madrid zurückkehren. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hat der 35-jährige Innenverteidiger mit seinem derzeitigen Klub Cagliari Calcio die Vereinbarung getroffen, trotz eines bis 2023 gültigen Vertrags ab dem 1. Januar ablösefrei wechseln zu können. Aus dem Umfeld des Uruguayers sei zu hören, dass Godín gerne zu den Rojiblancos zurückkehren würde.

2019 verließ der Abwehr-Routinier den Madrider Klub in Richtung Inter Mailand, nachdem sich beide Parteien nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Seit 2020 hält Godín bei Cagliari die Defensive zusammen. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß auf neun Einsätze, acht davon in der Startformation.