Guardiola: Klares Signal an De Bruyne

Pep Guardiola überlässt Kevin De Bruyne selbst die Entscheidung, ob er seinen Vertrag bei Manchester City verlängert. „Ich denke, in dieser Situation muss er sich entscheiden, das ist das Wichtigste. Er muss vollkommen ehrlich zu sich selbst sein und entscheiden, was er fühlt und was er in der nächsten Zeit seines Lebens tun will“, wird der City-Trainer vom ‚Mirror‘ zitiert.

Zuletzt zeichnete sich die Tendenz ab, dass De Bruyne seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern will. Ob die Citizens dem 33-jährigen Spielmacher wirklich ein neues Arbeitspapier unterbreiten, bleibt allerdings vorerst unklar. Der Belgier läuft seiner Normalform in dieser Saison bislang hinterher und hat zudem wiederholt mit Verletzungen zu kämpfen. In wettbewerbsübergreifend 27 Einsätzen erzielte er drei Tore und bereitete sechs weitere vor.