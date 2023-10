Reals Spezialplan für Sorgenkind Güler

Bei Real Madrid hat man einen speziellen Plan entwickelt, um den zuletzt mehrmals verletzten Arda Güler langsam wieder aufzupäppeln. Wie die ‚as‘ berichtet, planen die Königlichen für den 18-Jährigen in den kommenden Wochen so etwas wie eine „Mini-Saisonvorbereitung“, die speziell auf Güler zugeschnitten ist. Das Mittelfeldjuwel soll mit einer Mischung aus Individual- und Mannschaftstraining an seine Matchfitness herangeführt werden.

Güler musste in den zurückliegenden Monaten zunächst wegen eines Meniskusschadens und einer unmittelbar nach der Genesung erlittenen Muskelverletzung aussetzen. Nach wie vor lässt das Real-Debüt für den 20-Millionen-Einkauf von Fenerbahce auf sich warten. Dementsprechend will man in Madrid mit dem Teenager nichts überstürzen. Läuft alles nach Plan, könnte Güler nach der nächsten Länderspielpause im November erstmals im weißen Trikot der Königlichen auf dem Rasen stehen.