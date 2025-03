Rückkehr ausgeschlossen: ManUniteds Plan mit Antony

Manchester United plant auch in den nächsten Spielzeiten nicht mehr mit 100-Millionen-Flop Antony. Die spanische Tageszeitung ‚Diario ABC‘ berichtet, dass der Brasilianer seinen Leihklub Real Betis darum gebeten hat, eine Verlängerung der Leihe anzustreben. Der bevorzugte Weg für ManUnited sei aber ein Verkauf, um wichtige Einnahmen zu generieren.

Das Problem dabei: Antony will nicht nach England zurückkehren, womit viele zahlungskräftige Klubs bereits aus dem Rennen sind. Das Ziel des 25-Jährigen ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026. In Sevilla sind sie mit dem Flügelspieler seit seiner Ankunft hochzufrieden, Betis will unbedingt die Europa League erreichen, um Antony halten zu können.