Chelsea zuversichtlich: Havertz-Verhandlungen starten

Der FC Chelsea startet die Verhandlungen um einen Transfer von Offensivjuwel Kai Havertz. Dem ‚Guardian‘ zufolge sollen im Laufe der Woche Gespräche mit Bayer Leverkusen stattfinden, die Blues seien zuversichtlich.

Nationalspieler Havertz ist sich dem Vernehmen nach bereits einig mit Chelsea, das der einzige konkrete Bewerber für einen Transfer in diesem Sommer ist.

Interessant: Laut ‚Guardian‘ verlangt Bayer 90 Millionen Euro für sein 21-jähriges Supertalent, bislang war von mindestens 100 Millionen die Rede.

80 Millionen

Chelsea will den Preis drücken, von einer Preisvorstellung von 80 Millionen Euro inklusive Boni schreibt Transferinsider Fabrizio Romano. Ob das ausreicht, um die Werkself von einem Verkauf zu überzeugen, ist unklar.

Klar ist hingegen, dass man Havertz am Rhein keine Steine in den Weg legen will – sofern ein marktgerechter Preis gezahlt wird. Als Benchmark sah man bei Bayer jene 126 Millionen Euro, die Atlético Madrid vor einem Jahr für João Félix (20) an Benfica Lissabon überwies.

Havertz nicht schlechter als Félix

„Kai Havertz sehe ich keinesfalls schlechter“, sagte Geschäftsführer Fernando Carro im November. Durch die Coronakrise rückte man von dieser Summe allerdings schon ein Stück weit ab.

Ob jedoch 80 Millionen inklusive Boni für den Transfer von Deutschlands Top-Talent ausreichen, ist sehr fraglich. Nach ein paar Verhandlungsrunden wird man schlauer sein. Besonderer Wunsch von Bayer: Havertz soll beim Europa League-Turnier im August noch mitwirken.