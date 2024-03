Gladbach: Durchbruch bei Nicolas

Borussia Mönchengladbach dürfte zeitnah die Verlängerung von Torwart Moritz Nicolas bekanntgeben. ‚Sky‘ berichtet von einem Durchbruch in den Vertragsverhandlungen am Dienstagabend. Entsprechend dürfte der Deal noch in dieser Woche verkündet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in den vergangenen Tagen zeichnete sich eine Einigung deutlich ab, jetzt sind beide Seiten allem Anschein nach über der Ziellinie. Nicolas soll einen langfristigen Kontrakt bis 2029 unterschreiben. In Abwesenheit des verletzten Stammkeepers Jonas Omlin hat der 26-Jährige zuletzt mächtig Eigenwerbung betrieben und Ansprüche auf die Nummer eins angemeldet.