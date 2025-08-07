Bayer 04: Noch ein Adli-Bewerber

Ein weiterer Klub aus England streckt die Fühler nach Amine Adli aus. Laut ‚Sky‘ steht der Offensivspieler beim AFC Bournemouth auf der Liste. Bayer Leverkusen fordert drei Jahre vor Vertragsende 30 Millionen Euro Ablöse.

Auch die Wolverhampton Wanderers, West Ham United, der AFC Sunderland und Olympique Marseille haben ein Auge auf den 25-jährigen Marokkaner geworfen, der in diesem Sommer gerne einen Vereinswechsel vollziehen würde.