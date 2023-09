Bochum: Doppelverlängerung geplant

Der VfL Bochum plant aktuell die Vertragsverlängerung mit zwei Spielern. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sollen Takuma Asano (28) und Christopher Antwi-Adjei (29) ihre auslaufenden Arbeitspapiere verlängern. In beiden Fällen gelte es als Formsache, dass der Revierklub die Verhandlungen erfolgreich abschließt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Asano stand in dieser Saison bislang in allen Bochumer Pflichtspielen in der Startelf und erzielte in seinen Einsätzen drei Tore. Antwi-Adjei lief ebenfalls in jeder Partie auf, betrat den Platz aber zweimal als Joker.