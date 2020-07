Schalke steigt bei Sarr aus

Bei Bundesliga-Kandidat Malang Sarr lichtet sich das Bewerberfeld. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, hat Schalke 04 inzwischen vor den Gehaltsvorstellungen des ablösefreien Abwehr-Spezialisten aus Frankreich kapituliert und abgewunken. Auch das Interesse von Eintracht Frankfurt sei abgekühlt. Generell würden Sarrs aktuelle Gehaltsvorstellungen offenbar „nicht so recht zu den Maßstäben der Bundesliga passen“, wie es seitens des Fachportals heißt.

Somit bleiben nach den Erkenntnissen der vergangenen Monate aus der Bundesliga RB Leipzig, Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg sowie Bayer Leverkusen in der Verlosung um den 21-jährigen Verteidiger. Vor allem der Werkself ließen sich nach FT-Infos zuletzt gute Chancen bescheinigen. So oder so wird Sarr seine Ansprüche für einen Wechsel nach Deutschland aber wohl anpassen müssen.