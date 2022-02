Bellarabi mit Muskelverletzung raus

Karim Bellarabi hat es mal wieder erwischt. Wie Bayer Leverkusen mitteilt, fällt der Flügelstürmer bis zu vier Wochen aus. Grund dafür ist ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel, den sich der ehemalige deutsche Nationalspieler im Training zuzog.

Der 31-Jährige hat immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen. In der laufenden Spielzeit musste Bellarabi bereits zweimal für mehrere Partien aussetzen. In 13 Ligaspielen stehen zwei Tore und vier Assists für den Rechtsfuß zu Buche – neun Partien in der Bundesliga verpasste Bellarabi verletzungsbedingt.