Ginter-Verbleib: „Ein paar Kriterien, die eine Rolle spielen“

Matthias Ginter will eine Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach nicht nur vom Einzug in den internationalen Wettbewerb abhängig machen. „Grundsätzlich will jeder in Europa spielen. Aber es gibt noch ein paar andere Kriterien, die eine Rolle spielen. Deshalb schauen wir, was daraus wird“, erklärte der Innenverteidiger bei ‚Sky‘. Ginters Vertrag am Niederrhein läuft 2022 aus.

Über die Bedingungen einer Verlängerung sagt der 27-Jährige: „Ich habe schon oft betont, dass auch ein Faktor ist, wie die Mannschaft im nächsten Jahr aussieht und das Trainerteam. Da gab es noch keine Möglichkeit zu sprechen. Ich bin sehr, sehr offen hierzubleiben.“