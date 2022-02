Haaland-Idol: „Er wird nicht in Dortmund bleiben“

Erling Haaland muss dieser Tage nicht nur die Entscheidung treffen, für welchen Klub er ab der kommenden Saison aufläuft. Auch die Schuhe, die er dabei trägt, stehen noch nicht fest. Adidas fuhr in der vergangenen Woche die großen Geschütze auf, holte den Norweger per Privatjet in Dortmund ab und wollte ihn in der fränkischen Firmenzentrale von einer Kooperation überzeugen. Mit von der Partie neben Zinédine Zidane auch Haalands Jugendidol Michu.

Der Spanier hat sich nun gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ zu dem Treffen geäußert. „Ich war mit Haaland zusammen. Ich habe mich mit ihm unterhalten und ich glaube, dass er nicht in Dortmund bleiben wird“, so der heutige Sportdirektor vom spanischen Zweitligisten CF Burgos.

Der frühere Stürmer rechnet damit, dass es Haaland nach Spanien ziehen wird. „Haaland sucht eine starke Mannschaft, die in der Champions League konkurrenzfähig ist. Ich hatte den Eindruck, dass er ein sportliches Projekt für mehrere Jahre sucht und er sagte mir, dass ihm Spanien gefällt“, so Michu.

Barça statt Real?

Real Madrid galt lange Zeit als Favorit auf die Verpflichtung des 21-Jährigen. Priorität genießt aber der Sommertransfer von Kylian Mbappé (23). Florentino Pérez soll deshalb darum gebeten haben, dass Haaland noch bis 2023 für den BVB aufläuft und erst dann das weiße Trikot überstreift.

Michu rechnet hingegen mit einem anderen Szenario: „Ihm geht es mehr um das sportliche Projekt und nicht um wirtschaftliche Dinge. Wenn Mbappé nach Madrid geht, dann wäre Barça eine gute Option. Für die aktuelle Zeit ist Haaland günstig zu haben.“