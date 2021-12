Nach Testspiel: So spontan landete Sarr beim FC Bayern

Am 31. Juli 2020 bestritt der FC Bayern ein Testspiel gegen Olympique Marseille (1:0). Für Bouna Sarr sollte die Partie zukunftsweisend sein. Der Rechtsverteidiger lieferte eine starke Vorstellung und erregte bei den Offiziellen des deutschen Rekordmeisters Aufmerksamkeit.

Im Interview mit der ‚L‘Équipe‘ verrät Sarr nun, dass sein Berater ihn einige Tage, bevor der Transfermarkt schloss, kontaktierte und vom Interesse der Bayern berichtete. Sein Berater fragte ihn sogar, ob er überhaupt in der Lage sei, den Medizincheck zu bestehen, da Sarr zu der Zeit an Knieproblemen litt.

Laut Sarr lief der Prozess daraufhin ganz schnell. „Dann kam alles zusammen und ich unterschrieb am letzten Tag des Transferfensters“, so der 29-Jährige. Eine lange Phase des Scoutings war der Verpflichtung offenbar nicht vorausgegangen. Sarr befürchtete, Marseille könnte dem Wechsel aufgrund der Kurzfristigkeit im Weg stehen, doch sein Klub stimmte dem Last Minute-Geschäft zu.

Flick war überzeugt von Sarr

In München war der Rechtsfuß ursprünglich nicht als Ersatzmann eingeplant. Vielmehr sollte Sarr Druck auf Benjamin Pavard ausüben und ihm dessen Stammplatz streitig machen. Der damalige Bayern-Trainer Hansi Flick habe zu ihm gesagt: „Du bist das Profil, das ich haben wollte. Wenn du gut bist, wirst du spielen.“ Zu Beginn der Saison bestritt Sarr in der Liga noch drei Partien über 90 Minuten. Daraufhin folgten fast ausschließlich Kurzeinsätze.

Unter Julian Nagelsmann hat sich die Situation von Sarr, der immer wieder mit Knie- und Adduktorenproblemen zu kämpfen hat, nicht wirklich verbessert. An einen Abschied denkt der Defensivmann dennoch nicht. Er will sich an der Säbener Straße durchsetzen und äußert sich kämpferisch: „Wenn der FC Bayern mich geholt hat, dann nicht umsonst.“