Maignan vertröstet Milan

Torhüter Mike Maignan fühlt sich beim AC Mailand enorm wohl, will sich aber zunächst nicht in Form eines neuen Vertrags zum Klub bekennen. Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain hat sich der 28-Jährige zum aktuellen Stand der Vertragsverhandlungen geäußert: „Bisher haben wir darüber noch nicht gesprochen. Im Moment ist für den Klub und mich nicht der beste Zeitpunkt dafür.“ Bis 2026 ist Maignan noch an die Rossoneri gebunden.

Der elfmalige französische Nationaltorwart ist aktuell in sehr guter Form, spielte in der laufenden Saison dreimal zu null und kassierte nur zehn Gegentore in acht Partien. Eine Zukunft bei Milan kann sich Maignan prinzipiell sehr gut vorstellen: „Ich liebe es, für Milan zu spielen, alle wissen das. Ich bin sehr glücklich hier.“