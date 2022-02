VfB: Wehrle übernimmt ab März

Alexander Wehrle wird offenbar früher als gedacht den 1. FC Köln verlassen und beim VfB Stuttgart anheuern. Wie der ‚Express‘ berichtet, wird der DFB-Bundestag am 11. März in Bonn der letzte offizielle Auftritt des Geschäftsführers in Diensten der Kölner sein. Im Anschluss daran übernimmt der 47-Jährige bei den Schwaben.

Beim VfB wartet auf Wehrle der Posten als Vorstandsvorsitzender. Sportvorstand Thomas Hitzlsperger bestätigte, dass der Wechsel während der Länderspielpause Ende März endgültig vollzogen wird. Zunächst war geplant, dass der Funktionär erst im April das Lager wechselt.