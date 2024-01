Paukenschlag: Klopp verlässt Liverpool im Sommer

Jürgen Klopp wird den FC Liverpool im Sommer nach knapp neun Jahren und zwei Jahre vor Vertragsende verlassen. Diese Entscheidung verkündete der Premier League-Spitzenreiter am Freitag offiziell. Klopp hatte im Oktober 2015 an der Anfield Road übernommen und mit dem Verein unter anderem die Meisterschaft und die Champions League gewonnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp erklärt: „Nach den Jahren, die wir zusammen hatten und nach all der Zeit, die wir zusammen verbracht haben und nach all den Dingen, die wir zusammen durchgemacht haben, ist der Respekt vor dir gewachsen, die Liebe zu dir gewachsen und das Mindeste, was ich dir schulde, ist die Wahrheit - und das ist die Wahrheit.“

Lese-Tipp

Liverpool: Auch Schmadtke hört auf

Über seine Entscheidung sagt der 56-jährige Übungsleiter: „Ich kann verstehen, dass es für viele Menschen in diesem Moment ein Schock ist, wenn man es zum ersten Mal hört, aber natürlich kann ich es erklären – oder zumindest versuchen, es zu erklären.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp führt aus: „Ich liebe absolut alles an diesem Verein, ich liebe alles an der Stadt, ich liebe alles an unseren Fans, ich liebe die Mannschaft, ich liebe die Mitarbeiter. Ich liebe alles. Aber dass ich diese Entscheidung trotzdem getroffen habe, zeigt, dass ich davon überzeugt bin, dass es die richtige Entscheidung ist.“

Der ehemalige BVB-Coach begründet: „Es ist so, dass mir, wie soll ich sagen, die Energie ausgeht. Ich habe jetzt kein Problem, natürlich, ich wusste es schon länger, dass ich es irgendwann bekanntgeben muss, aber mir geht es jetzt absolut gut. Ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Leute sehen meinen Job vielleicht nur von außen“

Den Verein habe Klopp „bereits im November“ über seinen Entschluss informiert, „ich muss ein bisschen erklären, dass die Leute meinen Job vielleicht nur von außen sehen, ich stehe an der Seitenlinie, bin im Training und so weiter, aber der Großteil aller Dinge passiert um diese Dinge herum. Das bedeutet, dass eine Saison beginnt und man die nächste Saison schon ziemlich genau plant.“

„Als wir zusammen saßen und über mögliche Neuverpflichtungen, das nächste Sommercamp und die Frage, wohin wir gehen können, sprachen, kam der Gedanke auf: ‚Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich dann noch hier bin‘, und ich war selbst überrascht darüber. Ich habe natürlich angefangen, darüber nachzudenken.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor seiner Zeit in Liverpool hatte Klopp in der Bundesliga Mainz 05 und Borussia Dortmund gecoacht. Wie es in den Monaten und Jahren ab dem Sommer weitergeht, scheint vorerst noch völlig offen.