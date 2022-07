Rom holt Dybala an Bord

Die AS Rom sichert sich die Dienste von Paulo Dybala. Wie die Römer mitteilen, unterschreibt der 28-jährige Offensivspieler einen Dreijahresvertrag. Dem Vernehmen nach existiert eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Argentinier seinen Vertrag bei Juventus Turin Ende Juni auslaufen ließ.

Mit der Alten Dame konnte sich Dybala in einem über Monate andauernden Poker nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Daraufhin strebte der 34-fache Nationalspieler einen ablösefreien Wechsel zu Inter Mailand an. Die Nerazzurri waren sich mit Dybala auch grundsätzlich einig, entschieden sich jedoch für eine Rückholaktion von Romelu Lukaku.

Für Dybala ist die Roma die dritte Station innerhalb der Serie A. Zuvor schnürte der Angreifer für US Palermo sowie Juventus die Schuhe. Für die Bianconeri erzielte der Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison 15 Treffer und legte sechs weitere Tore in 39 Partien auf.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Paulo Dybala 🐺🇦🇷



The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned forward!



We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/eb0TXYXamk