Smith Rowe: Leipzig-Zeit „war hart“

Beim FC Arsenal ist Emile Smith Rowe mittlerweile einer der Schlüsselspieler, während seiner Zeit bei RB Leipzig hatte der Youngster allerdings Zweifel an seinem Durchbruch im Profigeschäft. „Es war hart, aber es hat mich definitiv zu einem besseren Menschen gemacht“, sagt der 21-Jährige Mittelfeldspieler im ‚Guardian‘. Lampenfieber machte sich beim Engländer breit, „kurz bevor ich zu RB Leipzig ausgeliehen wurde“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Januar 2019 lieh RB den damals 18-jährigen Rechtsfuß gegen eine Gebühr von einer Million Euro aus. Bei den Sachsen hatte Smith Rowe neben seiner Nervosität vor allem mit Wachstumsschmerzen zu kämpfen und stand selten auf dem Platz. Am Ende sprangen für die Arsenal-Leihgabe nur drei Einwechslungen und 26 Spielminuten heraus. „Jetzt geht es mir gut“, sagt Smith Rowe, der dennoch „immer sehr nervös“ vor Spielen ist. Bei den Gunners ist der englische U21-Nationalspieler inzwischen gesetzt. In der laufenden Saison gelangen ihm in 13 Partien sieben Scorerpunkte.