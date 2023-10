Kampl unterschreibt neuen RB-Vertrag

Kevin Kampl hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig verlängert. Das teilt der Bundesligist offiziell mit. Der neue Kontrakt des 33-jährigen Mittelfeldspielers läuft bis 2026. Das zweite Vertragsjahr ist laut ‚Leipziger Volkszeitung‘ an eine an Einsätze gekoppelte Option geknüpft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Tendenz geht nun zunehmend dahin, dass Kampl seine aktive Karriere in Leipzig beenden wird. Für den Anschluss jedenfalls sollen beide Parteien eine weitere Zusammenarbeit in neuer Funktion im Auge haben.

Lese-Tipp

Leipzig: Einigung mit Kampl

„Kevin Kampl ist einer unserer wichtigsten Spieler“, äußert sich Sportdirektor Rouven Schröder, „zum einen mit seinen besonderen sportlichen Qualitäten und seinem Spielstil. Zum anderen mit seiner Rolle und Position in der Mannschaft und im gesamten Klub, denn Kevin lebt RB Leipzig zu jeder Sekunde und verkörpert das, was den Verein auszeichnet wie kaum ein Zweiter.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Deshalb“, so Schröder weiter, „war es für beide Seiten die logische Entscheidung, das bis 2026 fortzusetzen, was Kevin seit mehr als sechs Jahren entscheidend mitgeprägt hat.“ Kampl ist „einfach unglaublich happy und stolz, dass wir es zwei weitere Jahre zusammen rocken werden. Was ich hier seit 2017 erleben durfte und darf, ist einzigartig. Ich habe es immer wieder betont: RB Leipzig ist mein Verein, die Stadt für meine Familie und mich unsere zweite Heimat.“

Im Sommer 2017 war Kampl für 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Sachsen gekommen. Für RB Leipzig bestritt der ehemalige slowenische Nationalspieler seitdem 220 Spiele und gewann zweimal den DFB-Pokal.