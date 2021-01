Schmadtke: Gladbach schnappte dem VfL Rose weg

Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Marco Rose wäre im Sommer 2019 fast beim VfL Wolfsburg gelandet. Wölfe-Sportchef Jörg Schmadtke erzählte im ‚aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘, dass trotz Verhandlungen mit Rose ein Wechsel in die Autostadt scheiterte, „weil die Gladbacher ihm ein Angebot gemacht haben. Mein Freund Max Eberl hat ein Angebot gemacht, ohne mir Bescheid zu geben, und deswegen ist Marco dann nach Gladbach gewechselt“.

Auf die Frage, wie nah die Niedersachsen mit dem damaligen Trainer von RB Salzburg an einer Einigung waren, antwortete Schmadtke lediglich: „Wir hatten zumindest die Gladbacher nicht auf dem Schirm.“ Stattdessen heuerte Oliver Glasner in Wolfsburg an. Unter dem 46-jährigen Österreicher wurde der VfL in der vergangenen Spielzeit Siebter. Derzeit belegt der Klub den sechsten Tabellenplatz in der Bundesliga.