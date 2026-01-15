Menü Suche
Werder vertröstet Malatini

von Dominik Sandler - Quelle: Bild | El Crack Deportivo
Julián Malatini hängt Isak Hansen-Aaröen ab @Maxppp

Der SV Werder Bremen will Julián Malatini nicht ziehen lassen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Bundesligist einem Transfer vorerst den Riegel vorgeschoben hat. Grund dafür ist die Verletzungsmisere in der Defensive. Unter anderem fallen Maximilian Wöber (27) und Niklas Stark (30) noch länger aus.

Malatini ist seit zwei Jahren beim SVW und wartet weiter auf seinen Durchbruch. In der aktuellen Spielzeit kommt er unter Horst Steffen bislang lediglich auf 98 Einsatzminuten. Das argentinische Portal ‚El Crack Deportivo‘ bringt den 24-Jährigen mit einem Wechsel zurück in seine Heimat und zu River Plate in Verbindung. Nach aktuellem Stand legt Werder aber ein Veto ein.

Alle Kommentare anzeigen
