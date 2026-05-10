M’gladbach: Weiter mit Cvancara?

Im Sommer wird Borussia Mönchengladbach Tomas Cvancara womöglich nicht los. Via Instagram teilte der 25-jährige Angreifer mit, dass seine Adduktoren gerissen sind, er operiert werden müsse und somit für längere Zeit ausfalle. Durch die Verletzung werden sich mögliche Interessenten im Sommer voraussichtlich zurückhalten.

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Da der Vertrag des Tschechen noch bis 2028 läuft, bleiben die Fohlen auf dem Top-Verdiener sitzen. Aktuell ist Cvancara an Celtic Glasgow verliehen. Von den Fans der Schotten hat er sich bereits verabschiedet, die Kaufoption wird nicht gezogen. Vor drei Jahren hatte Gladbach 10,5 Millionen Euro für Cvancara an Sparta Prag überwiesen.