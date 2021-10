BVB: Zagadou vor Platz-Comeback

Dan-Axel Zagadou (22) steht vor dem Ende seiner langen Leidenszeit. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will Borussia Dortmund den Innenverteidiger am kommenden Sonntag in der U23 gegen Viktoria Berlin einsetzen. Bei der Regionalliga-Mannschaft soll sich der französische Innenverteidiger die nötige Matchpraxis für die Profis holen.

Seit einem Kurzeinsatz gegen Hertha BSC im März hat Zagadou aufgrund einer schweren Knieverletzung mitsamt Operation kein Pflichtspiel mehr für den BVB bestreiten können. Nun ist die Hoffnung groß, dass der so gebeutelte Abwehrhüne endlich über einen längeren Zeitraum fit bleibt.