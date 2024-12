Eintracht bindet Senkrechtstarter Collins

Nnamdi Collins ist einer der Shootingstars von Eintracht Frankfurt. Aufgrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle rutschte der Rechtsverteidgier in die Startformation der Hessen. Der 20-Jährige nutzte seine Chance und überzeugte mit guten Leistungen.

Jetzt honorieren die Adler den Aufschwung des Youngsters, der im November sein Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft feierte. Der 2023 für eine Million Euro von Borussia Dortmund gekommene Collins unterzeichnet am Main ein neues bis 2030 gültiges Arbeitspapier.

Der Deal soll mit einer deutlichen Aufstockung seines Gehalts einhergehen. Eine Ausstiegsklausel wurde dem Vernehmen nach hingegen nicht in den Kontrakt verankert. Somit behält die Eintracht die Zügel in der Hand, sollten andere Klubs zukünftig an einer Zusammenarbeit mit Collins interessiert sein.