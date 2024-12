Mitten in der Nacht: Valladolid entlässt Trainer

Der spanische Erstligist Real Valladolid hat der katastrophalen Entwicklung in der laufenden Saison Rechnung getragen. Um kurz nach eins in der Nacht gab der Tabellenletzte aus La Liga die Trennung von Cheftrainer Paulo Pezzolano bekannt. Man wünsche ihm „viel Glück auf seiner neuen persönlichen und beruflichen Bühne“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pezzolano hatte Valladolid in der vergangenen Spielzeit zum Aufstieg gecoacht, zeigte sich mit seinem Team in den zurückliegenden Wochen aber selten konkurrenzfähig. Im Heimspiel gegen Atlético Madrid am gestrigen Samstagabend setzte es eine herbe 0:5-Pleite. Im Anschluss zog sich die Klubführung zur Beratung zurück und beschloss dann die Entlassung von Pezzolano.