Bayerns Sarr spricht über Marseille-Rückkehr

Bouna Sarr (30) kann sich vorstellen, in Zukunft noch einmal das Trikot seines Ex-Vereins Olympique Marseille überzustreifen. „Ich würde gerne eines Tages zurückkehren, ich weiß nicht wann, aber es wird immer mit Freude sein“, äußert sich Sarr im Interview mit ‚Canal+‘. Sarr war zur Saison 2020/21 für acht Millionen Euro von OM zum FC Bayern gewechselt, spielt dort aber nur eine untergeordnete Rolle.

Über seine Zeit in Südfrankreich sagt der senegalesische Nationalspieler: „Ich war fünf Jahre dort und fünf Jahre sind eine lange Zeit in einer Karriere. Ich denke, dass ich mich dort als Spieler und vor allem als Mensch weiterentwickelt habe. Ich bin mit einem ausgezeichneten Verhältnis zu den Fans gegangen und ich liebe sie, so wie sie mich lieben.“ Sarrs Vertrag in München läuft noch bis 2024.