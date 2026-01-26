Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Kehrtwende bei Robertson

von Leon Morsbach - Quelle: Times
1 min.
Andrew Robertson @Maxppp

Andrew Robertson wird den FC Liverpool im Winter offenbar doch nicht verlassen. Laut der ‚Times‘ hat Liverpool dem Wechsel des 31-Jährigen zu Tottenham Hotspur einen Riegel vorgeschoben. Der Linksverteidiger selbst soll sich bereits mit den Spurs auf einen Wechsel verständigt haben. Die Spurs waren bereit, rund 5,7 Millionen Euro für den Schotten auf den Tisch zu legen, dessen Vertrag an der Anfield Road im Sommer ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grund für die Kehrtwende sei Liverpools Niederlage gegen Bournemouth (2:3) am gestrigen Samstag, nach der Trainer Arne Slot darauf bestand, alle Spieler halten zu wollen. Damit dürfte die Rückbeorderung von Kostas Tsimikas (29), der aktuell bis Saisonende an die AS Rom ausgeliehen ist, ebenfalls ins Wasser fallen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liverpool
Spurs
Andrew Robertson

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Andrew Robertson Andrew Robertson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert