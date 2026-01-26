Kehrtwende bei Robertson

Andrew Robertson wird den FC Liverpool im Winter offenbar doch nicht verlassen. Laut der ‚Times‘ hat Liverpool dem Wechsel des 31-Jährigen zu Tottenham Hotspur einen Riegel vorgeschoben. Der Linksverteidiger selbst soll sich bereits mit den Spurs auf einen Wechsel verständigt haben. Die Spurs waren bereit, rund 5,7 Millionen Euro für den Schotten auf den Tisch zu legen, dessen Vertrag an der Anfield Road im Sommer ausläuft.

Grund für die Kehrtwende sei Liverpools Niederlage gegen Bournemouth (2:3) am gestrigen Samstag, nach der Trainer Arne Slot darauf bestand, alle Spieler halten zu wollen. Damit dürfte die Rückbeorderung von Kostas Tsimikas (29), der aktuell bis Saisonende an die AS Rom ausgeliehen ist, ebenfalls ins Wasser fallen.